Öğrenciler Cizre Emniyet Müdürlüğünü gezdi
11.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:53
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin daveti üzerine Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal anaokulu öğrencileri Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasını gezdi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin daveti üzerine Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal anaokulu öğrencileri Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasını gezdi.
Emniyet Müdürlüğünü gezen öğrencilere polisin nasıl görev yaptığı, çalışma ortamı, parmak izinin alınması konularında bilgi verildi.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri öğrencilere kullanılan polis araçlarını da tanıttı.
Öğrencilere boyama kitabı ve kalem hediye edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel