Öğrenciler çizdikleri resimler ve notlarla sağlık çalışanlarına moral oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğrenciler çizdikleri resimler ve notlarla sağlık çalışanlarına moral oldu

Korona virüsle mücadelede canını dişine takan Bayrampaşa Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına ilçedeki okul aile birlikleri üyeleri, kendi emekleriyle hazırladıkları ev yemeklerini ikram etti.

Öğrenciler çizdikleri resimler ve notlarla sağlık çalışanlarına moral oldu
27.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:26

Korona virüsle mücadelede canını dişine takan Bayrampaşa Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına ilçedeki okul aile birlikleri üyeleri, kendi emekleriyle hazırladıkları ev yemeklerini ikram etti.

Bayrampaşa'daki Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mobil İmam Hatip Ortaokulu, Nuri Örs Ortaokulu ve Şair Baki İlkokulu okul aile birliği üyeleri korona virüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı. ÖNDER İmam Hatip Okulları Okul Aile Birliği komisyon üyelerinden Sabit Boğazkesen'in projesiyle yoğun mesailerinde kuru gıdalarla beslenen Bayrampaşa Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına, öğrenci velilerinin el emekleriyle hazırladıkları ev yemekleri ikram edildi. Bayrampaşa'da okuyan öğrenciler, yapılan ikramların yanında çizdikleri resimler ve yazdıkları notlarla sağlık çalışanlarına moral oldu. Yapılan ikramlara teşekkür eden Bayrampaşa Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, "Sağlıkla kalın, evde kalın" çağrısında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası Haberler
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Sokağa çıkma yasağının sona ermesine 5 dakika kala dışarı çıkan vatandaş, 3.150 TL ceza yedi
Sokağa çıkma yasağının sona ermesine 5 dakika kala dışarı çıkan vatandaş, 3.150 TL ceza yedi
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Fettah Can Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Arda Turan Lionel Messi Emre Belözoğlu Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Öğrenciler çizdikleri resimler ve notlarla sağlık çalışanlarına moral oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 18:38:26. #1.15#
title