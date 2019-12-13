Öğrenciler çim hokeyi sopalarını kendileri yaptı

13.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:49

ANKARA'da 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nun çim hokeyi takımına öğrenciler büyük ilgi gösterince eldeki malzemeler yetmedi. Hokey oynama azmi engel tanımayan öğrenciler, baston, oklava, sırt kaşıyıcı, askılık gibi malzemelerden kendi hokey sopalarını (stick) yaptı.

Yaklaşık bin öğrencinin eğitim gördüğü 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda Beden Eğitimi Öğretmeni Çağın Altuğ'un liderliğinde çim hokeyi takımı kuruldu. Takıma girmek için 150'ye yakın öğrenci başvuru yaptı. Ellerinde sadece Hokey Federasyonu tarafından verilen 15 stick ve 15 top olan öğrenciler, sorunu çözmek için çare aramaya başladı. Hokey sopasının pahalı olması ve masrafların okul bütçesinden karşılanamaması nedeniyle kendi sopalarını yapmaya karar veren öğrenciler yaratıcılıklarını konuşturdu. Evde buldukları baston, oklava, sırt kaşıyıcı, askılık gibi malzemeleri kullanarak kendi hokey sopalarını tasarlayan öğrenciler, böylece hem okulda antrenmanlara katılabilirken hem de evde kendilerini geliştirmek için çalışma yapabiliyor.

Kaynak: DHA