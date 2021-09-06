Öğrenciler, çiçeklerle karşılandı

Üniversite eğitimi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler Menteşe Otogarında çiçeklerle karşılandı.

Yüz yüze eğitimin başlamışıyla birlikte tercihlerini Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi'nden yana kullanan öğrenciler, Otobüs Terminalinde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğla protokolü tarafından çiçeklerle karşılandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş geleneksel hale gelen öğrenci karşılama töreninde Menteşe'nin öğrenciler için güvenli ve huzurlu bir kent olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl hepimiz için zor bir dönem oldu. Pandemi nedeniyle öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kaldı. Okullarına gidemediler. Arkadaşlarından, hocalarından uzakta eğitim gördüler. Hepimiz için zor bir yıldı ama bugünleri de unutmadan geleceğe umutla bakmamız gerekiyor. Yeni bir eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenci kardeşlerimize ve ailelerine hoş geldiniz diyorum. Menteşemiz modern, güvenli ve huzurlu bir kenttir. Öğrenim hayatınızda zaman geçtikçe iyi ki Muğla'yı tercih etmişiz diyeceksiniz. Anne babalarında gözü arkada kalmasın. Menteşe Belediyesi olarak kapımız her zaman öğrenci kardeşlerimize açıktır." dedi.

Kayıt için gelen öğrenci ve ailelerine Menteşe Belediyesi tarafından kurulan stantta ikramlarda bulunulurken, Menteşe'yi tanıtıcı dergi, bülten ve broşürler verildi.

Kaynak: Bültenler