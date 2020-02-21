Öğrenciler CEO'larla BEYİN'20'de buluşacak

21.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:02

Öğrenci kariyer organizasyonlarından biri olan Beyin'20'de Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile öğrenciler bir araya gelecek. Organizasyon, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Topluluğu (YUSES) tarafından sektör-öğrenci ağını oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından bine yakın öğrencinin katılması ön görülüyor. 'Yarına Bugünden Başla!' sloganıyla organize edilen Beyin'20'de öğrenciler, 'Gelecekte başarılı olmak ve hedeflerimize ulaşmak için bugünden neler yapabiliriz?' sorusuna yanıt arayacak.

ÖĞRENCİLERE DENEYİMLERİNİ AKTARACAKLAR

Beyin'20'nin, alanında büyük başarılara imza atmış üst düzey yöneticilerin iş yaşamındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşacağı 'keynote speaker' oturumları, vaka analizi çalışmaları, paneller, kişisel gelişim seminerleri, interaktif yarışma, sosyal sorumluluk oturumu, mülakat simülasyonları, workshoplar ve eğitimlerin yapılacağı bir programı içerdiği bildirildi.

Üç gün boyunca iş adamlarını, şirketleri ve sponsor firmaları ağırlayacak olan etkinliğe, Korn/Ferry Türkiye Başkanı Şerif Kaynar, Nestlé Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ansgar Bornemann, Reckitt Benckiser Türkiye Türkiye Hijyen Ev Birimi Genel Müdürü Selim Akiş, Coca Cola İçecek Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Tugay Keskin, Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Rotahane Kurucusu Pervin Ersoy, Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay ile oyuncu Hamdi Alkan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şirketin yöneticisi konuşmacı olarak katılacak.

Kaynak: DHA