Öğrenciler Çanakkale'ye Uğurlandı

Gercüş'te 82 öğrenci, Çanakkale'ye gönderildi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Gercüş Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın işbirliğince ilçedeki çeşitli okullarda eğitim gören 82 öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı.

Gercüş Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mevlüt Şekerci, Gercüş Öğretmenevi önünden düzenlenen uğurlamada yaptığı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü kapsamında programın hazırlandığını söyledi.

Aralarında şehit ve gazi çocuklarının da bulunduğu 82 öğrencinin Çanakkale'de şehit düşen atalarının mezarlarını ziyaret edeceğini aktaran Şekerci, "Çanakkale, ecdadımızın yediden yetmişe savaştığı, kanını döktüğü, canını feda ettiği ama vatanını terk etmediği vatan toprağıdır. Bu tarih şuurunu yaşamaları için, o havayı teneffüs etmeleri için ecdadın şehit olduğu yerleri ziyaret edecekler." dedi.

Kaynak: AA