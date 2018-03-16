Öğrenciler Çanakkale ve Afrin Şehitlerini Birlikte Andı

Iğdır 125. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı ile Çanakkale Deniz Zaferi'nde şehit düşen askerleri andı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü harekat ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende daha sonra öğrenciler Afrin yazılı koreografiyi oluşturarak Türk bayrağı açtı.

Asker kıyafeti giyen bazı erkek öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek için komando yemini etti.

Okulun Edebiyat Öğretmeni Serdar Türk, burada yaptığı konuşmada, okullarının öğrencilerince yurt savunmasında emeği geçen, gazi olan ve şehitleri anmak için böyle bir anma programı düzenlediklerini söyledi.

Programın, okulun sivil savunma kulübü öğrencilerinin kendilerine Afrin şehitleri ve Çanakkale Şehitleri'ni anma teklifinde bulunmasıyla gerçekleştirildiğini anlatan Türk, şunları kaydetti:

"Biz de okul yönetimi olarak öğrencilerimizin bu girişimini memnuniyet verici bulduk. Bu vesileyle işe önce okulda şehitler köşesi hazırlamakla başladık. Sonra proje gelişti, sınıflarımıza şehitlerin isimlerini verdik. 30 öğrencimiz şehitlerin ruhlarına Kur'an hatim etti, 80 öğrencimiz Yasin-i Şerif okudu. Öğrencilerimizi bu çabalarından dolayı kutluyorum."

Program, öğrencilerin okuduğu şiirlerle sona erdi.