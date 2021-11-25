ÖĞRENCİLER CAMA ASTIĞI AFİŞLE 'KADINA ŞİDDETE KARŞI' FARKINDALIK OLUŞTURDU

ISPARTA'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Topluluğu (PAGUK) öğrencileri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kent merkezindeki iş yerlerinin camına 'Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmamaktadır' yazılı afiş astı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında SDÜ öğrencileri, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için proje hazırladı. Kentin en işlek bölgelerinden Mimar Sinan Caddesi'ndeki esnafla görüşen öğrenciler, iş yerlerinin kapı ve camlarına afiş astı. Afişlerde, 'Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmamaktadır' yazısı yer aldı.

SDÜ Gıda Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi ve PAGUK Sosyal Proje Koordinatörü Sinem Keleş, farkındalık oluşturmak adına esnaflar, görüşerek yürüttükleri projeye onay veren esnafın iş yerlerine afişleri astıklarını anlattı. Keleş, esnafın kadına şiddete karşı duruşunu göstermek ve projeyle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Keleş, Bizlere destek verenlere teşekkür ederiz. Umut ediyorum ki bütün kadınlar sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirir dedi.