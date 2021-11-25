ÖĞRENCİLER CAMA ASTIĞI AFİŞLE 'KADINA ŞİDDETE KARŞI' FARKINDALIK OLUŞTURDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖĞRENCİLER CAMA ASTIĞI AFİŞLE 'KADINA ŞİDDETE KARŞI' FARKINDALIK OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Topluluğu (PAGUK) öğrencileri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kent merkezindeki iş yerlerinin camına 'Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış...

ISPARTA'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Topluluğu (PAGUK) öğrencileri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kent merkezindeki iş yerlerinin camına 'Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmamaktadır' yazılı afiş astı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında SDÜ öğrencileri, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için proje hazırladı. Kentin en işlek bölgelerinden Mimar Sinan Caddesi'ndeki esnafla görüşen öğrenciler, iş yerlerinin kapı ve camlarına afiş astı. Afişlerde, 'Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmamaktadır' yazısı yer aldı.

SDÜ Gıda Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi ve PAGUK Sosyal Proje Koordinatörü Sinem Keleş, farkındalık oluşturmak adına esnaflar, görüşerek yürüttükleri projeye onay veren esnafın iş yerlerine afişleri astıklarını anlattı. Keleş, esnafın kadına şiddete karşı duruşunu göstermek ve projeyle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Keleş, Bizlere destek verenlere teşekkür ederiz. Umut ediyorum ki bütün kadınlar sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirir dedi.

ÖĞRENCİLER CAMA ASTIĞI AFİŞLE 'KADINA ŞİDDETE KARŞI' FARKINDALIK OLUŞTURDU

ÖĞRENCİLER CAMA ASTIĞI AFİŞLE 'KADINA ŞİDDETE KARŞI' FARKINDALIK OLUŞTURDU

ÖĞRENCİLER CAMA ASTIĞI AFİŞLE 'KADINA ŞİDDETE KARŞI' FARKINDALIK OLUŞTURDU

Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

 Müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun 'darp ve bıçakla yaralama' iddiasıyla ifadesi alındı

Müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun "darp ve bıçakla yaralama" iddiasıyla ifadesi alındı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title