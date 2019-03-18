Öğrenciler Buğday Çorbası ve Üzüm Hoşafı İkram Etti

Sandıklı ilçesinde öğretmen ve öğrenciler 18 Mart Çanakkale ruhunu anlamak için camide buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram etti.

Sandıklı Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve okulun müdürü Osman Gönülseven önderliğinde öğle namazı çıkışı Şaloğlu Caminde 18 Mart Çanakkale şehitleri anısına buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikramı yaptı.

Okul Müdürü Osman Gönülseven burada yaptığı açıklamada, "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü. Bu gün hem şehitlerimizi anmak adına okulumuz yiyecek içecek hizmetleri alan şefi Fehmi Özkan önderliğinde öğrencilerimiz o gün yaşananları, o günkü ecdadımızın çektiklerini bir nebze gösterebilmek, anlayabilmek ve hatıraları yansıtabilmek adına Üzüm hoşafı ve Buğday çorbası dağıtımı yaparak böyle bir etkinlik düzenledik. Daha önce okulumuzda öğrencilerimize dağıtımını yaparak o dönem hakkında bilgi verdik. Yapacağımız etkinliğin merkez camilerimizden birisinin olmasını istedik. Şaloğlu Camisini uygun gördük. Tüm İslam aleminin ve Türk Milletinin 18 Mart Çanakkale zaferini tebrik ediyorum. şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum." dedi

Kaynak: AA