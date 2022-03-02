Öğrenciler bu laboratuvarda artırılmış gerçeklik teknolojisiyle eğitim görecek

EDİRNE (DHA) - TRAKYA Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, özellikle 40 yaş üstü vatandaşlarda oluşan düşme riskinin önceden ölçülebileceği ve öğrencilerin artırılmış gerçeklik teknolojisiyle eğitim görebileceği 'Düşme Riski Ölçme ve İzleme Laboratuvarı' açıldı. Açılışta, artırılmış gerçeklik gözlüğünü deneyimleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Kendimi ayrı bir dünyada gibi hissettim. Ben kendim de dalış yapıyorum, sanki bir anda akciğerin içine dalmışım gibi hissettim" dedi.

Trakya Üniversitesi, açılışı gerçekleştirilen 'Düşme Riski Ölçme ve İzleme Laboratuvarı ile birlikte ilk artırılmış gerçeklik eğitiminin verileceği laboratuvarına kavuştu. Özellikle 40 yaş üstü, düşme riski olan bireylerin, yapılan testlerle önceden belirlenebileceği laboratuvarda, Tıp Fakültesi'nde okuyan öğrenciler de artırılmış gerçeklik teknolojisiyle eğitim görecek. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen laboratuvarın açılışına Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Başkanı Ayten Canalp, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ve davetliler katıldı.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Başkanı Ayten Canalp ise "Bu çalışma bizim için çok kıymetli. Yaşlı nüfus açısından Türkiye'nin önde gelen illerindeniz dolayısıyla düşme riski de onlarda çok önemli biliyorsunuz. Biz ilk bu çalışmayı dinlediğimizde ilimiz için çok önemli ve anlamı bir proje olacağını düşündük. O nedenle kendilerine desteğimizin sonsuz olduğunu belirttik. Vakfımız da kuruluş amacı gereği bu tür çalışmaları da desteklemektedir. İnşallah hem ilimiz hem de Türkiye'miz için faydalı bir çalışma olur" şeklinde konuştu.