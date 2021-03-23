Öğrenciler harekete geçti; atık yağlardan biyodizel projesi
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Öğrenciler harekete geçti; atık yağlardan biyodizel projesi

23.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:12
Öğrenciler harekete geçti; atık yağlardan biyodizel projesi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Çevrenin Genç Sözcüleri" programına katıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Çevrenin Genç Sözcüleri" programına katıldı. Bitkisel atık yağlar ve bu atıkların çevreye ve insan sağlığına zararını araştıran öğrenciler, bitkisel atık yağların doğru şekilde toplanması ve geri dönüştürülmesi konusunda farkındalık oluşturmak için makale yazdı.

Öğrenciler; yemeklere lezzet katan yağların çevre ve insan sağlığı için tehlikeli hale gelmemesi için, çöpe atılmaması ya da lavaboya dökülmemesi gerektiğine dikkat çekti. 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini ifade eden öğrenciler, evlerde oluşan ve toplanmayan bitkisel atık yağların su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturduğunu belirtti. Bitkisel atık yağların biriktirilerek toplanma noktalarına teslim edilmesi gerekiyor.

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR BİYODİZELE

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Fen ve Teknoloji Lisesi Biyoloji Öğretmeni Mesude Arıyan'ın danışmanlığında makalelerini yazan Çevrenin Genç Sözcüleri ekibi, 'bitkisel atık yağların çevreye zarar vermeden biyodizele dönüşüm yolculuğu' ile ilgili Kolza Biodizel A. S¸. Genel Mu¨du¨ru¨ Go¨ktan Gu¨rcu¨ ile online röportaj yaptı.

Doğa için zararlı olan bitkisel yağlardan nasıl biyoyakıt elde edildiğiyle ilgili bilgiler veren Göktan Gürcü, "Mevzuata go¨re ev ve is¸ yerlerinde olus¸an bitkisel atık yagˆların lavaboya, kanalizasyona veya topragˆa do¨ku¨lmesi, c¸o¨pe atılması, yetkisiz kis¸iler tarafından toplanması ve tekrar kullanılması yasaktır" dedi.

Tek tek evlerden bitkisel atık yagˆ toplanmasının zor bir is¸lem oldugˆunu ve arac¸ların kullandıgˆı yakıt sonucu karbon salınımının arttıgˆını belirten Gürcü, evlerde olus¸an bitkisel atık yagˆların bir s¸is¸ede depolanıp muhtarlıklarda bulanan atık kumbaralarına atılabilecegˆini sözlerine ekledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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