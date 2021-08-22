Öğrenciler Bilgehane Yaz Etkinlikleriyle Verimli Bir Tatil Geçirdi
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Öğrenciler Bilgehane Yaz Etkinlikleriyle Verimli Bir Tatil Geçirdi

Öğrenciler Bilgehane Yaz Etkinlikleriyle Verimli Bir Tatil Geçirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde yaz etkinlikleri öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde yaz etkinlikleri öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Öğrencilere yeteneklerini keşfetme, farklı alanları deneyimleme imkanı sunan Bilgehanelerde Kur'an-ı Kerim, İlmihal, Siyer gibi derslerin yanı sıra; ritim, drama, satranç gibi 28 farklı etkinliğe katılan öğrenciler dolu dolu bir yaz dönemi geçirdi.

Macera dolu spor etkinlikleriyle eğlenceli bir kamp deneyimi de yaşayan öğrenciler, yaz tatilini hem öğrenerek hem fiziksel aktivitelerle sosyalleşerek geçirdi.

Farklı okullardan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen ve 6 hafta süren programlar boyunca; yüzme, okçuluk, binicilik gibi spor dallarını da deneyimleyen öğrenciler, katıldıkları ahşap, seramik-çini, taş boyama gibi atölyelerle yeteneklerini keşfetti.

BEYŞEHİR'DE KAMPA KATILDILAR

Yaşam becerilerini yerinde görerek ve yaşayarak kazanmaları hedefiyle Beyşehir'de kamp deneyimi de yaşayan öğrenciler; arkadaşlık, dostluk, takım çalışması, işbirliği, empati kurma, saygı, sevgi ve güven duyma, merhamet, adalet, direnç kazanma, eleştirel düşünme, problem çözme, zaman yönetme, analiz etme gibi duyguları ve kabiliyetleri geliştirme fırsatı yakaladı.

Uzaktan gerçekleştirilen yaz etkinliklerinde ise; öğrenciler alanında yetkin öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaynak: Habermetre

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