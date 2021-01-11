Öğrenciler, bayrak töreni ve İstiklal Marşına evlerinden arkadaşlarıyla katıldı
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Öğrenciler, bayrak töreni ve İstiklal Marşına evlerinden arkadaşlarıyla katıldı

11.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:28

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Eylül Derin Baysal'ın bayrak törenine katılması ve İstiklal Marşı okuması İZMİR - Okullarda öğretmen ve idareciler tarafından gerçekleştirilen bayrak törenine öğrenciler de evlerinden eşlik etti.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Eylül Derin Baysal'ın bayrak törenine katılması ve İstiklal Marşı okuması İZMİR - Okullarda öğretmen ve idareciler tarafından gerçekleştirilen bayrak törenine öğrenciler de evlerinden eşlik etti. İzmir'de ilkokul 2. sınıf öğrencisi Eylül Derin Baysal da saat 10.00'da gerçekleştirilen bayrak törenine arkadaşlarıyla katıldı. Çevrim içi gerçekleştirilen törende ayağa kalkan öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenciler, bayrak töreni ve İstiklal Marşına evlerinden arkadaşlarıyla katıldı
Öğrenciler, bayrak töreni ve İstiklal Marşına evlerinden arkadaşlarıyla katıldı
Öğrenciler, bayrak töreni ve İstiklal Marşına evlerinden arkadaşlarıyla katıldı
Öğrenciler, bayrak töreni ve İstiklal Marşına evlerinden arkadaşlarıyla katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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