Öğrenciler "Barış Pınarı Harekatı" için dua etti

Öğrenciler "Barış Pınarı Harekatı" için dua etti

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Fetih suresi okundu.

10.10.2019 10:55
Öğrenciler

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Fetih suresi okundu.

Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde toplanarak Fetih suresi okuyup dua etti.

Kaynak: AA
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