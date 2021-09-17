ÖĞRENCİLER BALON VE PANKARTLARLA AŞIYA DİKKAT ÇEKTİ

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde ilkokulu öğrencileri koronavirüs aşısına dikkat çekmek için balon ve pankartlarla etkinlik düzenledi.

Silopi ilçesi Koç İlkokulu öğrencilerince okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte ellerinde balonlarla sıraya giren öğrenciler, 'maskesiz bir yaşam için haydi sıraya', 'aşı ile hastalıkları aşalım', 'aşı ol anne-baba', 'aşılayın-önleyin-koruyun' yazılı pankartlar açarak koronavirüs aşısının önemine dikkat çekti. Daha sonra ellerindeki balonları havaya uçuran öğrenciler hep birlikte 'aşı ol Türkiye' diye seslendi.

Okulun öğretmenlerinden Ahmet Kaden, etkinliği sosyal bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Balonlar umudun çeşitli renklerini besliyordu. Lütfen aşımızı olalım. Çocuklarımızı okuldan uzaklaştırmayalım. Türkiye hepimizin ve biz aşımızı olduğumuz sürece daha güvenli güzel bir hayat süreceğiz? dedi.