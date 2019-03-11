Öğrenciler, "Bağlarbaşı Hatıra Ormanı" İçin Fidan Dikti

Gaziantep'te öğrenciler, "Bağlarbaşı Hatıra Ormanı"na bin fidan dikti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şahinbey ilçesine bağlı Bağlarbaşı mevkisinde, "Bağlarbaşı Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Etkinlikte öğrenciler bin fidanı toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerle öğretmenlerin bir ormanı olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Birlik ve beraberlik adına Gaziantep modeli oluşturduklarını aktaran Şahin, "Gaziantep modeli, sevgi modelidir, kardeşlik modelidir ve birlikte yaşama modelidir. Hep birlikte kuracağımız hatıra ormanı, bu modelin göstergesi olacaktır. Her fidan bir yaşamdır." ifadelerini kullandı.

Yaşamı sevgiye, saygıya ve kardeşliğe dönüştürebilmek için fidan diktiklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantep modeli bir dünya modeli olacaktır. Hepimiz çok daha güzel bir ortamda yaşayacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, bir kaynaşma modeli geliştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak iyi ve güzel olan her projenin arkasındayız ve destekçisiyiz. 2 milyon insan bize emanet, su bize emanet, toprak bize emanet, hava bize emanet. Emanete iyi bakmamız ve geleceğe emin adımlarla, sevgiyle, kardeşlikle yürümeliyiz. Toprakla buluşan bu fidanlar 10 yıl sonra gür bir ormana dönüşecek. Bunun üzerine biz sevgi tohumu, kardeşlik tohumu ekmeye, barış ekmeye, savaş bitsin, gözyaşı dinsin diye fidanlarımızı ekiyoruz. Yarınımız çok daha güzel olacak."

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerle diktikleri fidanlara "can suyu" verdi.

Kaynak: AA