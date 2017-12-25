Öğrenciler Bae Dışişleri Bakanı Zayed'e Tepki Gösterdi

"Çöl Kaplanı" olarak bilinen Fahrettin Paşa ile ilgili eleştiride bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'e Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri tepki gösterdi.



ÇAKÜ Uluyazı Kampüsü Yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler adına ÇAKÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Yüksel Kol basın açıklaması yaptı. Kol yaptığı açıklamada, "Bugün burada toplanmamızın nedeni, tarihe ismi altın harflerle yazılı olan ve asla bundan taviz verdirmeyeceğimiz Çöl Kaplanı Fahrettin Paşamıza yapılan saygısızlığı kınamak ve bu tarzda değerlerimize yapılmaya çalışılan her türlü saygısızlığın karşısında duracağımızı belirtmektir. Çöl Kaplanı gerek ülkemize gerekse tüm ümmete mal olmuş kahramandır. Bizler bu kahramanımızı, makamı ne olursa olsun Abdullah Bin Zayed gibi hadsiz ve çukur zihniyetin ağzında dolandırmasına asla tahammül edemeyiz. Etmeyeceğiz de" dedi.



Bakan Zayed'i eleştiren Kol, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"O büyük kahraman canı pahasına, kendisinin ifade ettiği şekilde; İslam'ın sırtını dayadığı yer olan Medine'yi korumaya çalışırken, bugün ruhuna dua etmesi gereken 'Zayed' hadsizliğiyle tüm bedduaları üzerine almaktadır. Ancak bizler beddua etmeyeceğiz, bizler kendisine buradan Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'nın Harem-i Şerifin minberinden bir cuma günü, Efendimizin (sav) kabrinin baş ucundan kutsal toprakların muhafazası için Mehmetçiğe yapmış olduğu şu yemini hatırlatacağız. 'Ey insanlar, malumunuz olsun ki, yiğit ve kahraman askerlerim; bütün İslam'ın sırtını dayadığı yer, manevi gücün desteği, Hilafet'in göz bebeği olan Medine'yi son kurşununa, son damla kanına, son nefesine kadar muhafazaya ve müdafaaya memurdur. Buna Müslümanca askerce azmetmiştir. Bu asker Medine'nin enkazı ve nihayet Ravza-i Mutahhara'nın yeşil türbesi altında, kan ve ateşten dokunmuş bir kefenle gömülmedikçe Medine-i Münevver'e kalesinin burçlarından ve nihayet Mescid-i Saadet minareleriyle yeşil kubbesinden al sancağı alınmayacaktır! Allah'ü Teala bizimle beraberdir. Şefaatçimiz O'nun Resul'ü Peygamber Efendimizdir. Ey bütün tarihi eşsiz kahramanlar; şan ve şerefle dolu Osmanlı ordusunun yiğit zabitleri! Ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş, asla kimseye boyun eğmeyerek daima namus ve din borcunu kanıyla ödemiş yiğit Mehmetçiklerim. Kardeşlerim, evlatlarım! Gelin hep beraber Allah'ın ve işte huzurunda huşu ve aşk içinde gözyaşları döktüğümüz Peygamber'in karşısında, aynı yemini tekrar edelim ve diyelim ki; ya Resulullah, biz seni bırakmayız.' Evet, bırakmayız burada hepimiz Mehmetçiğiz ve aynı yemini etmiş olduk. O hadsizi haddini bilmeye davet ediyor, Çöl Kaplanımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz."



Basın açıklaması olaysız sona erdi. - ÇANKIRI