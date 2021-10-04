ÖĞRENCİLER ATIK MALZEMELERDEN KULÜBE YAPTI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla atık malzemelerden 4 köpek kulübesi yaptı. Kulübeler belediyenin hayvan barınağında kullanılmak üzere teslim edildi.

Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri teknoloji ve tasarım öğretmeni Ali Eren öncülüğünde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel atık paletlerden 4 köpek kulübesi yaptı. Öğrenciler çalışma kapsamında öğretmen Ali Eren öncülüğünde sanayi sitesinde atık durumda olan paletleri okul bahçesine getirdi. Paletleri testereyle kesen öğrenciler çivilerle monte ederek köpek kulübeleri haline getirdi. Yapılan köpek kulübeleri Okul Müdür Yardımcısı Hanife Gülver, öğretmen Ali Eren ve öğrenciler tarafından belediyenin hayvan barınağına konmak üzere Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve yetkililere teslim edildi. Belediye Başkanı Mustafa Çöl öğrencilerin bu çalışmalarının çok güzel bir davranış olduğuna vurgu yaparak, ilçeye örnek olması temennisinde bulundu. Üç hafta süren çalışmada hayvanlara karşı duyarlılık ve atık malzemelerin değerlendirilmesinin öneminin anlaşılması amaçlanırken öğrenciler el becerilerini de geliştirildi.

'HEM EL ALETLERİ KULLANDILAR HEM DE VİCDANLARINA DOKUNDUK'

Öğretmen Ali Eren, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için öğrencilerimizle köpek kulübeleri çaktık. Bunları atık malzemeler kullanarak yaptık. Sanayiden kullanılmayan atık paletleri aldık. Öğrencilerimizin bazıları bunları söktü. Bazıları testereyle kesti, projelendirdiğimiz şekilde yaptık. Öğrencilerimiz bu şekilde hem el aletlerini korumayı öğrendi. En önemlisi de onların vicdanlarına dokunduk. 'Kışın köpekler üşümesin' diye bir emek verdiler. İnşallah vicdanlı gençler yetiştiririz. Artı atık malzemelerin de değerlendirilebileceğini gördüler. Artık onları atık olarak görmüyorlar dedi.

'2023 YILI VİZYONUNA UYGUN GENÇLER YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Müdür Yardımcısı Hanife Gülver, İmam Hatip Ortaokulu idaresi olarak 2023 vizyonuna uygun vicdanlı ve merhametli nesiller yetiştirmek amacı ile teknoloji ve tasarım dersinde böyle bir proje yapıldı. Okul idaresi olarak biz de böyle bir projede yer almaktan mutluyuz. Yıl sonuna kadar da inşallah hayvanları besleme çalışmalarımız devam edecek diye konuştu.

'3 HAFTALIK SÜREÇTE ATIK MALZEMELER KULLANARAK YAPTIK'

Öğrencilerden Erkan Demir, 4 Ekim'e özel 4 hayvan kulübesi yaptık. Bunları 3 haftalık bir süreçte atık malzemeleri kullanarak yaptık dedi.

Öğrenci Samet Çivelek, Hayvanlar karda kışta üşümesin diye 4 hayvan kulübesi yaptık. Onları belediyeye vereceğiz diye konuştu.

'İLÇEMİZE ÖRNEK OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Belediye Başkanı Mustafa Çöl de şöyle dedi

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimiz dönüşüme açık atık ürünlerden hayvanlarımıza barınak yaptı. Ben bu güzel ve anlamlı çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu farkındalığı oluşturmak, sokak hayvanlarına sahip çıkmak bizler için çok önemli. Bu ilçemizde bulunan hayvanlara hep birlikte sahip çıkacağız. Bunun için atılan bu adımın ilçemize örnek olmasını temenni ediyorum.