10.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:42

- Öğrenciler Ata'ya olan bağlılıklarını ve saygılarını koreografi ile gösterdiler

Öğrenciler okul bahçesinde büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi oluşturdu

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 650 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. Yıl Dönümü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi oluşturarak Ata'ya olan bağlılıklarını gösterdi. Öğrencilerin koreografileri drone ile havadan da görüntülendi.

650 öğrenci Atatürk'e olan bağlılıklarını ve saygılarını okul bahçesinde oluşturdukları büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi ile gösterdiler. Öğrencilerin oluşturduğu muhteşem koreografisi ise havadan drone ile anbean görüntülendi. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı sosyal medyada yayınlanan görüntüler ile büyük takdir topladı. Öğrenciler etkinliğinde sonunda ise vefatının 81. yıl dönümünde cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirttiler.

Kaynak: İHA