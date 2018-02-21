Öğrenciler Asker Ağabeylerini Unutmadı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir grup öğrenci ve öğretmen, Afrin harekatına destek olmak ve moral vermek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerleri ziyaret etti.

Cumhuriyet Ortaokulunda okuyan bir grup öğrenci, öğretmenleri ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Bafra İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Öğrenciler yanlarında getirdikleri yiyecekleri asker ağabeylerine ikram ederek birlikte kahvaltı yaptılar.

Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karadeniz ziyaretten dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri, Askerlere moral ve motivasyon amacıyla onların yanında olduklarını hissettirebilmek için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söylediler.

İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Mustafa Çakmak, ziyarete gelen öğrencilere yapılan kahvaltı sonrası genel trafik kuralları, okul servis araçlarındaki hareket tarzları, karşıdan karşıya geçişler ve emniyet kemeri kullanımı ve önemi hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından öğrencilere jandarmayı tanıtıcı broşür, cetvel ve kitap ayracı hediye edildi. - SAMSUN