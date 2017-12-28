Öğrenciler Asker Ağabeylerini Unutmadı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir ortaokul öğrencileri asker ağabeylerine hazırladıkları yiyecekleri kendi elleriyle ikram ettiler.



Galip Öztürk Ortaokulu öğrencileri, matematik öğretmeni Kader Cankurt öncülüğünde velileriyle birlikte İlçe jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler. Öğrenciler, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri asker ağabeylerine kendi elleriyle ikram ettiler.



Büyük bir heyecan ile kışladan içeri giren öğrenciler, vatani görevini yapmak üzere Bafra İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan er ve erbaşlar tarafından kapıda karşılandı. Asker ağabeyleri ile bir arada olmaktan mutlu olan okulun 6F sınıfı öğrencileri hazırladıkları yiyecekleri ikram ederek birlikte yemek yiyip sohbet ettiler.



Güzel ve unutulmaz bir gün geçiren çocuklar kendilerine böyle güzel bir gün geçirme fırsatı veren asker ağabeylerine teşekkür edip birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. - SAMSUN