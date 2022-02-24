Öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, öğrenci olan iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Parkı içerisinde iki öğrenci grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldigini fark eden şahıslar olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde devriye attı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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