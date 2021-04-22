Öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklar "arabuluculuk"la çözülüyor
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Öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklar "arabuluculuk"la çözülüyor

Öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklar 'arabuluculuk'la çözülüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Ziya Gökalp Ortaokulu öğretmenlerince Türkiye Ulusal Ajansının hibe programlarından yararlanılarak hazırlanan projeyle, öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkların "arabuluculuk" yöntemiyle çözülmesi amaçlanıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Ziya Gökalp Ortaokulu öğretmenlerince Türkiye Ulusal Ajansının hibe programlarından yararlanılarak hazırlanan projeyle, öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkların "arabuluculuk" yöntemiyle çözülmesi amaçlanıyor.

Rehber öğretmen Hakan Tuncer koordinesinde, İtalya, Polonya, İspanya, Romanya ve Yunanistan'ın katılımıyla yürütülen "Arabulucu Müzakereci Lider Öğrenciler" projesiyle, anlaşmazlıkların şiddet kullanmadan çözümünün yanı sıra genç bireylerin, müzakere etmeyi öğrenmesi, etkin dinleme, duyguları ifade edebilme ve öfke yönetimi gibi becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Hakan Tuncer, AA muhabirine, çatışmanın insanın doğasında olduğunu, projeyle öğrencilere konuşmayı, konuşarak anlaşmayı, düşünmeyi ve çatışmalarını çözmeyi öğrettiklerini söyledi.

Projeyi kendilerinin yazdığını, yürüttüğünü ve koordine ettiğini anlatan Tuncer, "Katılımcı her ülkede proje hedefleri deneyimleniyor, toplantılarla ortak sonuçlar bulmak, ortak çıkarımlarda bulunmak amacıyla paylaşılıyor. Normal şartlarda bu projeyi İtalya'nın Sicilya kentinde yapacaktık, öğrencilerimizle hep beraber orada buluşacaktık fakat pandemi nedeniyle bu toplantımızı sanal ortamda gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Tuncer, Hendek'teki diğer okulların da projenin olumlu çıktılarından faydalandığını kaydetti.

"Üç yıldır okulumuzda disiplin olayı yok"

Toplantılarda 200 öğretmenin aynı anda proje konusunu görüştüğünü, sırasıyla her ülke öğrencilerinin etkinlik yaptığını dile getiren Tuncer, şöyle devam etti:

"Her gün bir ülkenin öğrencileri etkinliklerini paylaşıyor, karşılıklı bu şekilde ortak bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Her toplantıda aynı konunun farklı boyutu tartışılıyor. Bugün 'psikolojik sağlamlılığı' konuştuk. Bir sonrakinde çatışma çözmenin yöntemlerini, daha sonrasında dezavantajlı öğrencilere çatışmayı anlatma konularını işleyeceğiz. Amacımız öğrencilere çatışma çözmenin olumlu taraflarını göstermek ve çatışma çözmeyi öğretmek. Türkiye'de genellikle çatışma çözümleri disipliner yöntemlerle yapılıyor. Fakat bizler diyoruz ki çatışmanın çözümünü yaşayan kişilere bırakalım."

"İki öğrenci çatıştığı zaman bunların çözümlerini bir başka öğrenci bulsun. İşte o öğrenci, bizim arabulucu öğrencimiz, onları yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz kendi çatışmalarını kendileri çözüyor." ifadesini kullanan Tuncer, "Ortaokul 4 yıl olduğu için her 4 yıl bittiğinde projemizin değerlendirmesini yapıyoruz, kazanımlarımızı yapıyoruz. 4 yıl bittikten sonra proje olumlu sonuçlanırsa bir sonraki nesillere bu uygulama olarak kalacak. 3 yıldır okulumuzda disiplin olayı yok çünkü çatışmayı öğrenciler çözüyor. Disipline gelmeden, yönetime gelmeden öğrencilerimizin çatışması çözülmüş oluyor." dedi.

Tuncer, öğretmenlerin de proje sayesinde öğrencileriyle yurt dışı deneyimi yaşadığını, eğitim imkanlarını tanıdığını, kariyer olanaklarından faydalandığını anlattı.

7. sınıf öğrencisi Sezin Akın da projeye katıldığı için kendisini mutlu hissettiğini söyledi.

Salgın nedeniyle yurt dışına çıkamamalarına rağmen böyle bir etkinliğin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Akın, "İngilizcemizi, telaffuzumuzu, ezberimizi pozitif etkiliyor. Arabuluculuk, öğrenciler arasındaki iletişimi de çok iyi etkiliyor çünkü öğretmenlere gerek kalmadan öğrenciler çatışmalarını kendi aralarında çözebiliyor. Bu gerçekten güzel bir başarı." diye konuştu.

Berra Begüm Yılmaz ise İngilizce telaffuzunu geliştirdiğini belirterek, arkadaşıyla tartışma çıktığında ilk olarak nereye gideceğini bildiğini, bundan da çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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