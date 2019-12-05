Öğrenciler ambulans sistemiyle ilgili bilgilendirildi

05.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:59

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri haftası kapsamında öğrencilere ambulans sistemiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.



Acil Sağlık Hizmetleri haftası kapsamında Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere ambulans sistemi ve ambulansların trafikteki önceliği hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilere 112 Ambulans sistemi, ambulansın ne zaman, nasıl, hangi şartlarda aranması gerektiği konularında öğrenciler bilgilendirildi. Faaliyette Trafik Şube Müdürlüğü yetkililerince de ambulansların trafikteki önceliği ile ilgili bilgiler verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, böylesine yararlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA