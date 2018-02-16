Öğrenciler Alışverişi Okulda Uygulamalı Olarak Öğrendi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde öğretmenlik yapan Songül Duman, öğrencilerinin alışveriş yapmayı öğrenmesi için okulda uygulamalı eğitim verdi.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Yakacık İlkokuluna 2 yıl önce atanan Duman, öğrencilerin parayı yeterince tanımadığı fark edince farklı bir çalışma başlattı.

Bakkal gibi davranan Duman, hazırladığı kağıttan paralarla öğrencilerine alışveriş yaptırarak parayı ve para üstünü tanımalarını sağladı.

Duman, yaptığı açıklamada, öğrencilerin dersleri somut örneklerle daha iyi anladığını söyledi.

Uygulamayla derslerin daha eğlenceli hale geldiğini belirten Duman, şöyle konuştu:

"Bu hafta paralarımızı öğreniyoruz. Bu konuyu somut verilerle anlatmayı tercih ettim. Mini marketimizde bulunan ürünleri öğrenciler kendi evlerinden getirdi. Bizde bu şekilde küçücük bir market kurduk ve bu şekilde öğrencilerimi içim ben bakkalcı oldum. Onlar da gelip benden alışveriş yapıyor. Somut verilerle paralarımızı öğrenmeleri öğrencilerim için daha faydalı oldu. Öğrencilerim bu uygulama öncesi paraları tanımıyordu. Uygulamayla paraları ve para üstünü anlamaya başladılar. Bu konuyu anlattıktan sonra hep beraber köyün bakkalına gidip alışveriş yaptık. Hepsi artık paranın miktarını biliyor ve para üstünü doğru alabiliyor."

Duman, uygulamayla öğrencilerin bilinçli tüketici becerisini de kazandığını kaydetti.

Okul müdürü Dervişhan Emir de öğrencileriyle iyi bir iletişim kuran Duman'a teşekkür ederek başarı diledi.