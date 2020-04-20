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Aydın Doğan Vakfı, Akbank, Eylül, Ekonomi

Öğrenciler Akbank UniChallenge ile kariyer yollarını öğrenecek

Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar, Akbank UniChallenge Express ile dijital dünyadaki kariyer imkanlarına nasıl gidileceğinin yollarını öğrenecek.

20.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:24
Öğrenciler Akbank UniChallenge ile kariyer yollarını öğrenecek

Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar, Akbank UniChallenge Express ile dijital dünyadaki kariyer imkanlarına nasıl gidileceğinin yollarını öğrenecek.

Interactive AdvertisingBureau (IAB) tarafından düzenlenen ve son üç yıldır Akbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Akbank UniChallenge+Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, Covid-19 nedeniyle Eylül ayına ertelendi. 

Akbank'tan yapılan açıklamada, "Ancak programın online versiyonu, 11-18 Mayıs tarihlerinde Akbank UniChallenge Express adıyla üniversite öğrencileri ve yeni mezunlarını dijital pazarlama iletişimi sektörüyle buluşturacak. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan ve yeni mezun olmuş öğrencilerin katılabileceği programda; katılımcılar, dijital dünyadaki kariyer imkanlarına nasıl gidileceğinin yollarını öğrenecekler" denildi.Buna göre, Akbank UniChallenge Express Online Eğitim Kampı'nda; katılımcılareğitim süresince,dijital dünyayı daha yakından tanırken başarılı markaların öykülerini ajans ve reklamverenlerden dinleme şansı da bulacaklar. Aynı zamanda dünyada yaşanan gelişmelerin sektöre olan etkilerini de yakından öğrenme fırsatı yakalayacaklar.Katılımcılar Akbank tarafından belirlenecek konu kapsamında 5'er kişilik gruplar halinde mentorlarıyla birlikte proje geliştirecekler.Açıklamaya göre, Dijitalin deneyimleneceği program için son başvuru tarihi 2 Mayıs olarak belirlendi. Bir haftalık eğitim sonundaki katılımcı sunumları sonrasında birinci olan ekip üyeleri, eylül ayındaki kampa doğrudan katılma hakkı elde edecek. Aynı zamanda başarı gösteren katılımcılar IAB üyesi firmalarda staj imkanlarından da yararlanabilecek.Katılım kontenjanının 50 kişi ile sınırlı olduğu programa geçtiğimiz 5 yılda 1365 başvuru yapıldı ve bu başvuruların 809'u İstanbul dışından geldi. Başvurusu kabul edilen 250 katılımcıdan 146'sının kamp sonrasında staj ve iş imkanı bulduğu eğitim, bu yıl da sektöre insan kaynağı yaratacak. Eylül ayında yine Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin desteğiyle gerçekleşecek programın sonrasında da bu rakam artmaya devam edecek.47 ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive AdvertisingBureau), tüm dünyada interaktif reklamcılığın gelişmesi, reklam yatırımlarından daha fazla pay alması için çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda reklamverenlere, ajanslara ve medya ajanslarına interaktif iletişimin katma değerini anlatıyor. Kamu nezdinde yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle endüstrinin doğru ve nitelikli biçimde büyümesine katkı sağlıyor. Merkezi Amerika'da bulunan IAB'nin, Avrupa'daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine ediliyor. 

IAB TR, dijital endüstride reklam ve pazarlama alanlarında düzenleme yapmak üzere 23 sektör temsilcisi tarafından, 2007'de bir platform olarak kuruldu ve 2011 Temmuz ayında dernekleşme sürecini tamamladı. IAB TR'nin şu an 146 üyesi bulunuyor.


Kaynak: DHA

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