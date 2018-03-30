Öğrenciler Afrin ve El Bab Şehitleri İçin Ağaç Dikti

Erciyes Üniversitesinde bir grup öğrenci Afrin ve El Bab'a yönelik düzenlenen operasyonlarda şehit olan askerler için ağaç dikti.

Erciyes Üniversitesi Avrasya Gençlik Kulübü öncülüğünde başlatılan etkinlik kapsamında, El Bab ve Afrin'e yönelik düzenlenen zeytin dalı operasyonunda şehit olan 121 asker için 121 tane ağaç dikildi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Avrasya Gençlik Kulübü Başkanı Mehmet Kütahyacı, "Avrasya Gençlik Kulübü ve diğer kulüplerin katılımı ile El-Bab ve Afrin'de şehit olan 121 şehidimiz için künyeleri asılacak şekilde 121 tane ağaç dikme hedefimiz vardı, bunu da rektörlüğe taşıdık. Hocalarımız da bu amacımızı gerçekleştirmemize yardımcı oldular" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ