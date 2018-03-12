Öğrenciler 'Afrin' Koreografisiyle Mehmetçiğe Destek Verdi

Sivas'ta ilkokul öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe Afrin koreografisiyle destek verdi.

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Kılavuz İMKB İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerle birlikte bir klip hazırladı. Öğrenciler terörle mücadele eden askerlere destek mesajı gönderdi. Okulun bahçesinde koreografi yaparak 'Afrin' mesajı yazan öğrenciler Türk bayrağı açtı. - SİVAS