Öğrenciler Afrin İçin Fetih Suresi Okudu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki ortaokul öğrencileri, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatını yürüten Mehmetçik için Fetih Suresi okuyup, dua etti.

Nurdağı Hüsniye Özdemir İmam Hatip Ortaokulundaki Öğrencileri, Afrin'de destan yazan Mehmetçik için Fetih Suresi okudu. Kur'an-ı Kerim okuyan öğrenciler, askerler için dualar etti.

Öğrencilere öğretmenleri de eşlik etti. - GAZİANTEP