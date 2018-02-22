Öğrenciler Afrin'deki Mehmetçiklere Mektup Yazdı

Sivas Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için mektup ve şiir yazdı.

Okul Müdürü Aydın Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zetin Dalı Harekatı'na katılan askerlere desteğin çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

Ziya Gökalp Ortaokulu olarak askerlere moral vermek istediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin vatan ve millet sevgisini bu vesileyle pekiştirmek istedik." dedi.

Ortaokul 7. sınıf öğrencisi Elif Sude İlaslan da "Ben de 'Kahraman asker' isimli şiiri yazarak asker abilerime gönderdim. İnşallah Afrin

operasyonundan başarıyla sağ salim ülkemize döner ailelerine kavuşurlar." diye konuştu.