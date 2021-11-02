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Öğrenciler, adımlarını otizmli çocuklar için atacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Öğrenciler, adımlarını otizmli çocuklar için atacak

Sakarya Altınküre Okulları, 7 Kasım'da düzenlenecek olan 43. N Kolay İstanbul Maratonu'na otizmli çocuklara destek olmak için katılacak.

İSTANBUL (İHA) - Sakarya Altınküre Okulları, 7 Kasım'da düzenlenecek olan 43. N Kolay İstanbul Maratonu'na otizmli çocuklara destek olmak için katılacak.

Maratona, Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, okulun kurucuları, idarecileri, öğretmen ve veliler katılacak. Konuyla ilgili yapılan açıklama yapan Ahmet Sakarya, "7 Kasım günü 'Adımlarımızı Otizmli Çocuklar İçin Atıyoruz' projesi için iyilik peşinde koşuyor olacağız. 43. N Kolay İstanbul Maratonu'nda adımlarımızı hep beraber otizmli çocuklar için atarak onlara burs desteği sağlayacağız. Bağış kampanyaları 25 Ekim Pazartesi günü başladı ve 1 ay boyunca devam edecek. Biz bu maraton için çok heyecanlı ve destek olacağımız için çok mutluyuz. Amacımız otizmli öğrencilere eğitim desteğini sağlamaktır" dedi. - SAKARYA

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