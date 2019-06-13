Öğrenciler 940 kilogram atık pil topladı

Bafra ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri 940 kilogram atık pil toplayarak il birincisi oldu.

Bafra Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve ithalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen Okullar Arası Atık Pil Toplama yarışmasında Bafra Mustafa Kemal İlkokulu, Bafra ve Samsun'daki okullar arasında en fazla pil toplayan okul oldu.

Okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve velilerin büyük bir heyecan ve gayretle kenetlenerek yürüttükleri Pil Toplama Kampanyasında toplamda 940 kilogram pil toplayan Bafra Mustafa Kemal İlkokulu Bafra Belediye Başkanlığı tarafından plaketle ödüllendirildi.

Eski Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Halil İbrahim Çalık'a Bafra Belediye Başkanvekili Ahmet Tokgöz tarafından birincilik plaketi takdimi yapıldı.

Çalık, "İdareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimizle atık pil toplama kampanyasına çok önem verdik. Bütün arkadaşlarımız büyük bir özveri ile atık pil toplama konusunda çalışarak birinci olmayı başardık. Mustafa Kemal İlkokulu olarak gururluyuz, mutluyuz. Bizlere bu başarıyı yaşatan tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA