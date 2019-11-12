Öğrenciler 57 metre uzunluğundaki duvara polis resimleri işledi

12.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:55

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü çevreleyen 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarını soğuk havaya aldırış etmeden şehitlerin ve görevdeki polis memurlarının resimleriyle süsledi.



Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, şehit ve görevi başındaki polisleri hatıralarda yaşatmak isteyen 35 öğrenci, Muş Emniyet Müdürlüğü ve okul yönetiminin de desteğiyle Muş-Bingöl kara yolu Köprü köy yakınındaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün güvenlik duvarında yağlı boya resim çalışması yaptı. Duvara şehit ve gazi polislerin yanı sıra Türk bayrağı, güvenlik güçlerine ait araç, helikopter resimleri çizerek güvenlik görevlilerine renkli bir ortam oluşturan öğrenciler, soğuk havaya aldırış etmeden resimleri duvara işliyor.



Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Tuba Armağan, 35 öğrencinin yağlı ve su bazlı boya çalışması ile 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarına şehit ve görevdeki polislerin yer aldığı 15 figür çizdiklerini söyledi. Başta, makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi olmak üzere birçok polisin resimlerini duvara yansıtarak ölümsüzleştirdiklerini hatırlatan Armağan, "Bu çalışmadaki asıl amacımız, emniyet personeli ile öğrenciler arasında bir bağ kurmak ve manevi duyguları ön plana çıkarmak. Çocuklarımız bu çalışmalarda şehit olmuş ve şu anda görevde bulunan polislerimizi güvenlik duvarına tuvaller yaparak yaşatmaya çalışıyorlar. Gerçekten soğuk şartlarda çalışıyor öğrencilerimiz. Akşama kadar burada çalışma yapıyorlar. Üşüyorlar ama üşümek önemli değil, gerçekten yaptıkları çalışmadan zevk alıyorlar. Bunu görüyoruz. Kendileri ortaya bir şey çıkarıyorlar, bunu görüyoruz, önemli olan nokta bu. Burada hem kendilerini geliştiriyorlar hem de kendilerine katkı sağlıyorlar" dedi.



11. sınıf öğrencisi Gülsüm Güngör de soğuk kış şartları altında Muş için yapılan projeye katkı sağlamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Aynı zamanda kendimize de tecrübe kazandırıyoruz. Polis memurlarının ve şehit olan polislerin resimlerini çizmekte görevliyiz. Bunları yaparak Muş'ta sanatın iyice gelişeceğini düşünüyoruz. Biz de kendimize büyük bir katkı sağlamış olacağız ve Muş'ta projeler daha çok gelişmiş olacak" dedi.



Öğrenci Melisa Nur Piçak ise İl Emniyet Müdürlüğünün kendilerine önerdiği figürleri yaptıklarını ifade ederek, "Aslında biz sanatımızı polislerle icra ediyor, onları savunarak ve Muş'u güzelleştirerek yapmaya çalışıyoruz. Hava çok soğuk ama yüreğimiz sıcak. Onlar soğuk havada bizler için nöbet tutarken biz de onlara bu katkıyı sunuyoruz. Onların resimlerini duvara işleyerek onlara katkı sağlıyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA