Öğrenciler 5 Bin "Gül" Dağıttı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ilçede "Sevgi Yürüyüşü" yaparak 5 bin "gül" dağıttı.

İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, çiçeklerin en güzeli olan gülü, insanların en şereflisi Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günü dolayısıyla Kaymakam Yavuz Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, İlçe Müftüsü Emin Patan, İlçe Jandarma Komutanlığı ve vatandaşlara dağıttı.

19 Mayıs İmam hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kafkas, "Peygamber Efendimizin (Aleyhisselam) doğum günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah bu etkinlikle güzel bir bilinç kazandırmışızdır. Destek veren bütün herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN