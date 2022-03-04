Öğrenciler, 5.3'lük deprem tatbikatıyla tahliye edildi - Haberler

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Öğrenciler, 5.3'lük deprem tatbikatıyla tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrenciler, 5.3'lük deprem tatbikatıyla tahliye edildi

Zonguldak genelinde 8 bin 942 personel, 93 bin 188 öğrenci ile okul tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak genelinde 8 bin 942 personel, 93 bin 188 öğrenci ile okul tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak okul tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. Tatbikat gereği ilk sirende jandarma komandolar çevre güvenliği aldı. Öğrenciler de senaryo gereği 5.3'lük deprem anında sıraların altına saklandı.

İkinci sirende ise tahliyeler gerçekleştirildi. İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta bin 500 öğrenci sirenler eşliğinde bahçeye tahliye edildi. Belediye başkanlığı itfaiye ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanılğı, TTK Genel Müdürlüğü tahlisiye ekibi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Psikososyal destek ekibi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü hasar tespit ekibi, AFAD personeli ve gönüllüleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü izci ekibi, Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibi, Kızılay ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat il genelinde 458 okulda, 8 bin 492 personel ve 93 bin 188 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikata Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan katıldı. Tatbikat son öğrencinin binadan tahliyesiyle tamamlanmış oldu. - ZONGULDAK

Öğrenciler, 5.3'lük deprem tatbikatıyla tahliye edildi

Öğrenciler, 5.3'lük deprem tatbikatıyla tahliye edildi

Öğrenciler, 5.3'lük deprem tatbikatıyla tahliye edildi

Öğrenciler, 5.3'lük deprem tatbikatıyla tahliye edildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Jandarma, Tatbikat, Yerel, Haberler

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