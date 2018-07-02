Öğrenciler 44 Yıl Sonra Bir Araya Geldi

Mardin Kız Öğretmen Okulu 1974 mezunu öğrenciler, 44 yıl sonra Malatya'da bir araya geldi.

Darende'de gerçekleşen "44. Yıl Buluşması" adlı etkinliğinde hasret gideren mezunlar daha sonra Darende'nin tarihi ve kültürel mekanları gezdi. Buluşmaya 44 mezun ve aileleri katıldı.

Darende'yi gezen mezunlar Darende'nin güzelliği, doğası, tarihi mekanları, kudret havuzu ve özellikle de Somuncubaba külliyesine hayran kaldıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. - MALATYA