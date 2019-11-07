Öğrenciler 3 ülkede eğitim gördü

07.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:04

Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri proje kapsamında 3 ülkede eğitim gördü.



Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesinden 21 öğrenci 4 öğretmen 'Sakarya'nın güneşi' projesi kapsamında Portekiz, Polanya ve Romanya'ya gitti. Yaklaşık iki hafta burada kalan öğrenci ve öğretmenler eğitim gördü. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler memleketlerine geri döndü. Ulusal ajansın katkısıyla eğitim gören öğrenciler projeyi Sakarya'da tanıttı. Öğrenciler gördükleri eğitimden çok mutlu olduklarını da ifade ettiler. - SAKARYA

Kaynak: İHA