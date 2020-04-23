Öğrenciler 23 Nisan'ın 100. Yıl coşkusunu onlıne yaşadı Doğa Koleji, Doğa'm Evimde online uzaktan eğitim platformunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutladı.

Doğa Koleji, Doğa'm Evimde online uzaktan eğitim platformunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutladı. Öğrenciler e-doğa üzerinden gerçekleştirilen '23 Nisan Buluşmaları' ile 23 Nisan coşkusunu ve bayram seremonisini ailesi ve arkadaşları ile yaşadılar.

Doğa'm Evimde online uzaktan eğitim platformuyla eğitime kesintisiz devam eden Doğa Koleji'nin öğrencileri, 23 Nisan coşkusunu bu kez okullarında değil, evlerinde yaşadı.

Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerinden öğrencilerin katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları, Doğa'm Evimde platformu üzerinden okunan İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Öğretmenleri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından öğrenciler 23 Nisan şarkıları söyledi, şiirler okudu. Evlerinden çıkmalarını gerektirmeyen malzemelerle odalarını süsleyen minikler, 'Penceremde Bayram Var'etkinliği ile boyadıkları Türk bayrakları ve çocuk figürleri ile camlarını süslerken, pencerelerine astıkları balonlara 23 Nisan dileklerini yazdılar.

Öğrenciler sanal ortamda Anıtkabir'i ziyaret etti

Kodlama ve robotik dersinde gerçekleştirdikleri MineCraft Edu projeleriyle kendi sanal dünyalarını oluşturan Doğa Koleji öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleneğini bozmayarak fiziksel olarak bulunamasalar da sanal ortamda Anıtkabir'e gitti. Öğrenciler, Aslanlı Yol, Tören Alanı (Meydanı), Zafer Kulesi, Barış Kulesi, Bayrak Direği ve Kaidesi ve Atatürk Mozolesi'ni ziyaret etti.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, "Bundan tam 100 yıl önce, tarihimizde ilk kez ulusal egemenliğe kavuştuğumuz günün yıl dönümünde çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki mutluluk ifadesi sayesinde geleceğe hep umutla bakıyoruz. İTÜ ETA Vakfı Doğa ailesi olarak hepimizin yüreği, bağımsızlık, Atatürk'e saygı ve minnet duygusu için bir arada atıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA