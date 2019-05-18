Öğrenciler, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı şerefine Samsun'da buluştu

SAMSUN, (DHA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ayak basmasıyla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 100'üncü yılı şerefine Türkiye'nin dört bir yanındaki Bahçeşehir Koleji kampüslerinden 2 bin 500 öğrenci ve öğretmen 17 Mayıs'ta Samsun'da buluştu.

Saat 13.00'da 500 öğrenci ile İlk Adım Meydanı'nda Onur Anıtı'na çelenk bırakarak başlayan program, akşam saatlerinde 2 bin 500 öğrencinin Çobanlı İskelesi'nde buluşmasıyla devam etti. Öğrenciler, İstanbul'dan yola çıkarak geçtiği illerde bulunan Bahçeşehir Koleji kampüslerinden aldığı bayrağı bir sonraki kampüse teslim ederek 830 km pedal çeviren öğretmenleri Merve Marmara'yı ve Çobanlı İskelesi'ne bin 919 m kala öğretmenlerini karşılayarak birlikte pedal çeviren arkadaşlarını karşıladı. Karşılaşmanın ardından tüm öğrenciler ve bisikletliler Fener Alayı gerçekleştirdi.

Fener Alayı ile başlayan program, Bahçeşehir Koleji 19 Mayıs Kampüsü'nde öğrencilerden oluşan koronun 19 Mayıs temasıyla şarkılar seslendirdiği konserle devam etti. Davetlilerin yanı sıra konsere; Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Bahçeşehir Koleji yöneticileri katıldı.

'BAĞIMSIZLIĞIMIZIN EN BÜYÜK GÜVENCESİ GENÇLERDİR'

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir' sözlerini hatırlatarak, gençlerin bu sorumluluğu geleceğe aktarma görevini vurguladı. Yücel sözlerine şöyle devam etti:

'Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma vapuruyla buraya gelerek bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını atmasının üzerinden tam 100 yıl geçti. Ne mutlu ki yalnızca Türkiye tarihine yazılan değil, verilen mücadeleyle dünyaya örnek olan bu destanın 100'üncü yılını görmek bize nasip oldu. Bizler 200'üncü Yılını göremeyeceğiz ancak bağımsızlığımız sonsuza kadar var olacak. Bu yoldaki en büyük güvence siz gençlersiniz.'

Hüseyin Yücel konuşmasının ardından Bahçeşehir Kolejinin sporda, sanatta, robotikte ve bilimde Türkiye'yi dünyada temsil ederek ödüller alan başarılı öğrencilerine teşekkür ederek plaket takdim etti.

'BU BİR BAYRAK YARIŞI'

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, milli mücadele bayrağının Samsun'a taşınmasının 100'üncü yılında 2 bin 500 öğrenci ile burada olmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getirerek, 'Bizim için çok anlamlı bir gün. Anadolu halkı bütün imkansızlıklara rağmen bütün cesaretiyle bir araya geldi ve bağımsızlık mücadelesi için kanının son damlasına kadar bu mücadelenin peşini bırakmadı. Bu bir bayrak yarışı. Eğitim de bu bayrak yarışının en özel hallerinden birisidir. Beden eğitimi öğretmenimiz Merve Marmara, bu bayrak yarışını temsilen İstanbul'dan Samsun'a bayrağımızı bir sonraki kampüste devir teslim yaparak 830 km pedal çevirdi. Bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerimizle bu bayrağı yükseltmek için yeniden güven tazeledik. Gençliğe güvenimiz tam. Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce burada başlattığı milli mücadele ruhu ve Cumhuriyetimizin ilelebet varlığı için bugünü gençlere armağan etti. Bizler de devraldığımız bayrağı, eğitimle yeni nesillere aktaracağız' ifadelerini kullandı.

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA