Öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini ziyaret etti
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Öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini ziyaret etti

Ankara'daki öğrenciler, Kahramankazan ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini ziyaret etti.

15.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:51

Ankara'daki öğrenciler, Kahramankazan ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini ziyaret etti.

TCDD tarafından hayata geçirilen "Güçlü Türkiye'nin Lokomotifi Gençlik Projesi" kapsamında Ankara'nın farklı bölgelerinden ilçeye gelen 114 ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencisi, müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Müzede 15 Temmuz 2016 gecesi Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına 15 yaşındaki oğlu Hüseyin ve çok sayıda vatandaşla giden ve darbecilerin kurşunuyla alnından vurularak şehit olan Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar'ın (35) eşi Nuray Anar da öğrencilerle bir araya geldi.

"15 Temmuz ülkemiz için yeni bir doğuş olmuştur"

Anar, öğrencilere, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterilen mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

"15 Temmuz gecesi bizim için bir yıkım, ülkemiz için yeni bir doğuş olmuştur." diyen 6 çocuk annesi Anar, darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Darbe girişimini öğrenir öğrenmez gidip eşine bilgi verdiğini ifade eden Anar, darbecilere karşı mücadele etmek için sokağa çıkan eşinin, açılan ateşle şehit düştüğünü söyledi.

"Bu topraklarda yaşıyorsak şehitlerimizin sayesinde"

"Bizim vatandaş olarak verdiğimiz paralar bize kurşun olarak döndü. En çok zorumuza giden de o oldu." ifadesini kullanan Anar, gençlerden beklentilerinin vatanlarına ve milletlerine sahip çıkmaları olduğunu dile getirdi.

Anar, eşinin 6 çocuğunu geride bırakıp vatan için canını feda ettiğini anlatarak, "Vatanımız, milletimiz, ülkemizi daha da feraha taşımak için gerçekten bilinçli olun. Hainlere uymayın. Bu topraklarda yaşıyorsak şehitlerimizin sayesinde. Herkes kendini bütün şehitlerimize karşı borçlu hissetsin, ona göre vatanımıza, milletimize hizmet etsin. Benim isteğim ve dileğim bu." diye konuştu.

Öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini ziyaret etti

Kaynak: AA

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