Öğrenciler "1010 Kaşif Projesi" ile geleceği kodluyor

28.10.2019 13:44

Ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk'ün, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle başlattığı "1010 Kaşif Projesi" kapsamında Tokat'ta kodlama sınıfı açıldı.

Kuveyt Türk, hayata geçirdiği proje ile Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kodlama ve robotik eğitimi götürüyor. MEB onaylı proje kapsamında, Tokat Şehit İbrahim Doğan Ortaokulunda açılan kodlama sınıfında, öğrencilere kodlama ve robotik eğitimi verildi.

Kuveyt Türk çalışanlarının yer aldığı proje kapsamında, öğrencilere aktarılan kod senaryolarıyla sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama eğitimi yapıldı.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kaşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir, kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

Demir, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok şehrinde meraklı kaşiflerle buluştuklarını söyledi.

Çorum ve Amasya'dan sonra Tokat'a geldiklerini belirten Demir, "Gittiğimiz her okulda olduğu gibi burada da öğrencilerimizin kod yazmaya gösterdikleri ilgi ve bu alandaki yetenekleri dikkat çekici boyutta. Bu durum, ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösterirken, projemizin geleceği adına da bizlere ışık tutuyor." diye konuştu.

"Teknolojinin doğru kullanımı önemlidir"

Projenin yeni nesli geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçladığını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Teknolojinin doğru kullanımı önemlidir. Teknoloji bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken, diğer taraftan ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığı takdirde zamanla bağımlılık yapıyor, kontrol kayboluyor. Özellikle çocuklar teknoloji bağımlılığı konusunda risk alanında. Biz 1010 Kaşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken, aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz."

Demir, yerli kodlamaları da desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak yerli kodlama üreticilerimizi de destekliyoruz. Bu projede kullandığımız tüm üretimler yerli ve millidir. Eğitimin sonunda hediye edilen kodlama kiti ile çocuklar yazdıkları tüm kodları, maketler üzerinde de hayata geçirerek, kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim alan öğrencilerin okullarındaki diğer öğrencilere kodlama eğitimi vermesi üzerine kurgulanan projeyle okullardaki tüm öğrencilerin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor."

Ortaokul öğrencileri ise geleceğin mesleği kodlamayı öğrendikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA