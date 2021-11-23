Öğrenci zehirlenmeleri sonrası muhtarlara 'klor' uyarısı - Haberler
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Öğrenci zehirlenmeleri sonrası muhtarlara 'klor' uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel
Öğrenci zehirlenmeleri sonrası muhtarlara 'klor' uyarısı

BARTIN İl Sağlık Müdürlüğü, 417 öğrencinin zehirlenmesi ile ilgili incelemede, köylerdeki sularda klor olmadığı tespit edilince gerekli tedbirlerin alınması için muhtarlara yazı gönderdi.

BARTIN (DHA) - BARTIN İl Sağlık Müdürlüğü, 417 öğrencinin zehirlenmesi ile ilgili incelemede, köylerdeki sularda klor olmadığı tespit edilince gerekli tedbirlerin alınması için muhtarlara yazı gönderdi.

Kentte 7-12 yaş grubundaki 417 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, 10 Kasım'da bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bartın Sağlık Müdürlüğü de kullanılan sulardan numuneler alarak, laboratuvarda inceledi. İncelemeler sonunda sularda klor olmadığı, suların 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular' hakkındaki yönetmeliğe uygun bulunmadığı tespit edildi. Muhtarlara yazı gönderilerek, su kaynaklarının etrafında koruma alanı oluşturulup, insan, hayvan ve diğer suların girmesinin önlenmesini, depo içlerinin fayans ile kaplanmasını, depoların yılda 2 defa olmak üzere temizliğinin yapılmasını, otomatik klorlama cihazlarıyla sürekli ve etkili dezenfeksiyonun sağlanmasını istedi.


Öğrenci zehirlenmeleri sonrası muhtarlara 'klor' uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri

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