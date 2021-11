Öğrenci yurdundan çıkan atık mobilyalar bakın neye dönüştü

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de öğrenci yurtları tarafından verilen atık mobilyaları kedi evine dönüştüren firma, elde ettiği gelirle de sokak hayvanları için mama alıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir mobilya üretim firması, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla "Her Kapıya Bir Kedi Evi" projesi başlattı. Öğrenci yurtlarından kullanılmayan mobilya ve dolapları satın alan firma, atıkları kedi evine dönüştürüyor. Kedi evlerinin bir kısmını yurtlara veren, bir kısmını ise düşük maliyetlere müşterilerine satan firma, elde ettiği gelir ile sokak hayvanlarına mama alıyor. 2 yıl içerisinde 10 bini aşkın kedi evi satışı gerçekleştiren firma, üretime devam edeceğini söyledi.

"Kar amacı gütmüyoruz"

Pandemi döneminde kedi evi yapımına başladıklarını söyleyen firma sahibi Özgür Kantarcı, "Kendimize reklam bütçesi ayırdık. Bu bütçeyle sokak hayvanlarına destek olmak için çalışmalarımıza başladık, verimli bir çalışma oldu. Gayet güzel tepkiler aldı. İnsanlar kapısının önündeki hayvanlara destek olmak için kedi evi yaptıracak bir mecra bulamadılar. Hem kendi ürünlerimizi tanıtmak hem de sokak hayvanlarına yardım etmek amacıyla böyle bir projeye başladık. Belediyelerin kış aylarında sokaktaki hayvanlara yetersiz kaldığını gördük, bizde kendi çapımızda ufak tefek başladık. Kedi evlerine hedeflediğimizden daha çok bir kitle talep etti. Bundan kesinlikle Kar amacı gütmüyoruz çünkü bu projeye bir iyilik ve reklam bütçesi olarak başlandı" dedi.

"Sanal pazarlarda 50-70 TL arasında ürünlerimizi satıyoruz"

Yavrulama dönemlerinde talebe göre XL ve ufak modelleri de yaptıklarını söyleyen Kantarcı, "Bizim amacımız hem sokak hayvanlarına destek olmak hem de şu pandemi döneminde mobilyalarımızın tanıtımını yapmak. Kullanılan dolapların çöpe gitmesini engellemek amacıyla dolapları alarak kendi üretim tezgahımızda demonte hale getiriyoruz. Daha sonra da sanal pazarlarda, perakende, petshop ve veteriner gibi yerlere elden teslim yapıyoruz. Kedi evine çok talep olduğu için biz bunu butik ürün olarak da yapmaya başladık. Çeşit olarak da ürün yapmaya başladık. Bunları sanal pazarlarda 50-70 TL arasında satıyoruz. Tabi bunların komisyon oranları var. Kedi evlerinin daha fazla kişiye ulaşması için kendi bünyemizde vermeye çalışıyoruz. Çünkü insanların alım gücü az, bizde en düşük fiyattan vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Her evin önüne kedi evi yapana kadar projemizi devam ettirmeyi düşünüyoruz"

Milyonlarca insana ulaşmak istediklerini söyleyen Kantarcı, "Yaptığımız ürünlerden kendi maliyetimizi çıkardıktan sonra kalan paraları sokak hayvanlarına mama olarak geri veriyoruz. Kazandığımız para, yine sokak hayvanlarına gidiyor. Türkiye'deki bütün illere mama dağıtımımızı yapıyoruz. 'Her Kapıya Bir Kedi Evi' sloganıyla biz yola çıktık. Her binanın her evin önüne kedi evi yapana kadar projemizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şu ana kadar 10 bini aşkın kedi evi satışımız oldu. Belediyelerle beraber de çalışıyoruz. Diğer illerden de talep var ama şuanda gerçekten yetiştiremiyoruz. Amacımız; kapasiteyi biraz daha arttırarak her belediye ile çalışmak ve evsiz barksız hayvanın kalmasını engellemek. Talebe göre yeterli düzeyde stoklarımız var. Özel sektörde de yoğun bir şekilde talep ediyor" şeklinde konuştu.

"Herkesin elini taşın altına koyması lazım"

Çoğu yerden talep geldiğini söyleyen Kantarcı, "E-Batlandır firması olarak kendi bünyemizde yaptığımız kedi evlerinde hayvan kuruluşlarından talepler geldi. Bunlara 2 bin 500 adet ücretsiz bir şekilde hediye ettik. Sponsorlar desteğinde daha da fazla vermeyi hedefliyoruz. Öğrenci yurtlarımızda revize edilen dolaplardan bize talep geldi. Dolapları çöpe atmaktansa bunları revize edip kedi evi yaptık ve yurtlara verdik. Bize verdikleri dolap karşılığında kendilerine 100-150 tane kedi evi teslim ettik. Mobilyalarınızı çöpe atmayın biz değerlendiririz. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Herkesin elini taşın altına koyması lazım ki sokak hayvanları evsiz kalmasın" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ