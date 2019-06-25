Öğrenci yurdunda yangın

Malatya'nın Darende ilçesinde bir öğrenci yurdunun kalorifer dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Zaviye Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunun kalorifer dairesinden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Darende Belediyesi itfaiye ekipleri, elektrik hattını keserek oksijen tüpüyle girdikleri kalorifer dairesindeki yangını söndürdü.

Yangının elektrik kablolarından kaynaklandığını ve yurtta kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA