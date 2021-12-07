Öğrenci yurdunda vahşet; öğrencinin başını kesip, göğsünün üzerine koydu (2)

ANTALYA (DHA) - YAYIN YASAĞI VE GİZLİLİK KARARI

Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney'in yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u vahşice öldürmesine ilişkin haberler e, yayın yasağı getirildi. Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda, habere ilişkin yayınların yasaklandığı ve gizlilik kararı alındığı kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

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