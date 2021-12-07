ÖĞRENCİ YURDUNDA VAHŞET; ÖĞRENCİNİN BAŞINI KESİP, GÖĞSÜNÜN ÜZERİNE KOYDU - Haberler
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ÖĞRENCİ YURDUNDA VAHŞET; ÖĞRENCİNİN BAŞINI KESİP, GÖĞSÜNÜN ÜZERİNE KOYDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.

Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.

ÖĞRENCİ YURDUNDA VAHŞET; ÖĞRENCİNİN BAŞINI KESİP, GÖĞSÜNÜN ÜZERİNE KOYDU

ÖĞRENCİ YURDUNDA VAHŞET; ÖĞRENCİNİN BAŞINI KESİP, GÖĞSÜNÜN ÜZERİNE KOYDU

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