Öğrenci Yurdunda Tütün Mamullerinin Zararları Eğitimleri

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Kırşehir Erkek Öğrenci Yurdunda, tütün mamullerinin zararları hakkında eğitim verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlıklı Yaşam Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli doktorlar Yılmaz Solak ve Bülent Atçeken'in öğrencilere sigara başta olmak üzere tütün mamullerinin zararları hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Türkiye'de ve birçok ülkede kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığı, bu yasağın getirilmesindeki temel amacın, sigara kullanmadığı halde dumandan zarar gören kişilerin korunması olduğu vurgulanan açıklamada, başkalarının içtikleri tütün ürününden dışarı üflenen dumanın solunması yoluyla pasif etkilenim sağlandığı dile getirildi.

Tütünün dumanı etkisinin dünyada her yıl birçok insanın ölümüne neden olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya genelinde her yıl 700 milyon çocuk tütün dumanına maruz kalmakta, 600 bin kişi de tütün dumanına maruz kaldığı için yaşamını yitirmektedir. Tütün dumanına maruz kalmaktan kaynaklanan ölümler, trafik kazaları ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerden çok daha fazladır. Tütün dumanına maruz kalmak, kanser, amfizem ve kalp krizleri gibi birçok öldürücü hastalığa neden olmaktadır.



Çocuklar tütün dumanının zararlı etkilerine karşı çok daha hassastır. Tütün dumanının zararları, maruz kalma süresi uzadıkça artmaktadır. Pasif etkilenim den korunmanın tek yolu, insanların kapalı ortamda sigara dumanına pasif olarak maruz kalmalarını önlemektir."

Açıklamada ayrıca, eğitimlerin ardından öğrencilere, konu hakkında çeşitli broşürler dağıtıldığı da belirtildi.