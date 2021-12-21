ÖĞRENCİ YURDUNDA KAZAN DAİRESİNDEN ÇIKAN DUMAN PANİK YARATTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖĞRENCİ YURDUNDA KAZAN DAİRESİNDEN ÇIKAN DUMAN PANİK YARATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, öğrenci yurdundaki kazan dairesinden çıkan duman, paniğe neden oldu.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, öğrenci yurdundaki kazan dairesinden çıkan duman, paniğe neden oldu.

Alaşehir Fen Lisesi öğrenci yurdunda saat 19.00 sıralarında yangın alarmı çaldı. Yurtta kalan 180 öğrenci binadan tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan kontrolde kazan dairesindeki kalorifer kazanının kömür alımı sırasında oluşan kısa süreli arıza nedeniyle duman çıkardığı belirlendi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Kalorifer kazanında kömür alımında yaşanan kısa süreli bir sıkışmadan dolayı, dumanlar kazan dışına çıkmış. Dumanların yayılması üzerine alarm çalmış. Öğrenciler alarm çalması sonucu kısa süreli bir panik yaşayarak, bahçeye çıkmışlar. Olumsuz bir durum yok" dedi.

ÖĞRENCİ YURDUNDA KAZAN DAİRESİNDEN ÇIKAN DUMAN PANİK YARATTI

ÖĞRENCİ YURDUNDA KAZAN DAİRESİNDEN ÇIKAN DUMAN PANİK YARATTI

ÖĞRENCİ YURDUNDA KAZAN DAİRESİNDEN ÇIKAN DUMAN PANİK YARATTI

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

 İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title