ÖĞRENCİ YURDUNDA KAZAN DAİRESİNDEN ÇIKAN DUMAN PANİK YARATTI

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, öğrenci yurdundaki kazan dairesinden çıkan duman, paniğe neden oldu.

Alaşehir Fen Lisesi öğrenci yurdunda saat 19.00 sıralarında yangın alarmı çaldı. Yurtta kalan 180 öğrenci binadan tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan kontrolde kazan dairesindeki kalorifer kazanının kömür alımı sırasında oluşan kısa süreli arıza nedeniyle duman çıkardığı belirlendi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Kalorifer kazanında kömür alımında yaşanan kısa süreli bir sıkışmadan dolayı, dumanlar kazan dışına çıkmış. Dumanların yayılması üzerine alarm çalmış. Öğrenciler alarm çalması sonucu kısa süreli bir panik yaşayarak, bahçeye çıkmışlar. Olumsuz bir durum yok" dedi.