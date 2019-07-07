Öğrenci yurdu trafosunda yangın

Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alarm sesleriyle uyanan öğrenciler, trafodaki yangını odalarının balkonundan izledi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA