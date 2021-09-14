Öğrenci Yemekhanesi Hizmet Vermeye Başladı Yeni
Üniversitemiz Sosyal Yaşam Merkezi Binası 1. katında bulunan Öğrenci Yemekhanesinde 13. 09. 2021 tarih itibari ile Covid-19 kuralları ve alınan önlemler kapsamında öğrencilerimize yemek hizmete vermeye başlamıştır.
Üniversitemiz Sosyal Yaşam Merkezi Binası 1. katında bulunan Öğrenci Yemekhanesinde 13. 09. 2021 tarih itibari ile Covid-19 kuralları ve alınan önlemler kapsamında öğrencilerimize yemek hizmete vermeye başlamıştır.
Öğrencilerimiz sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kuralları ve ortamda alınan çeşitli tedbirlere uyarak yemekhanemizi kullanmaya devam edebileceklerdir.
Yemekhanemize salgın önlemleri nedeniyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi olmayan, misafir öğrenciler alınmayacaktır.
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